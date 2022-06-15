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Коротко про ситуацію на Харківщині станом на 15 червня

Коротко про ситуацію на Харківщині станом на 15 червня

Минулої доби обстрілів м. Харків не зафіксовано, в той же час російські окупанти продовжили обстрілювати населені пункти Харківської області.

У Харківському районі через обстріли сталася лісова пожежа.

У селах Чугуївського району внаслідок влучання боєприпасів пошкоджені будинки та господарські будівлі, гаражі.

У Богодухівському районі вночі окупанти обстріляли Золочівську громаду. Пошкоджено адміністративну будівлю одного із підприємств, сталася пожежа.

В Ізюмському районі через обстріли також пошкоджене підприємство, сталася пожежа.

Загалом по області за добу поранення отримали 7 мирних мешканців: Чугуївський район - 4 особи, Ізюмський - 1 особа, Харківський район - 2 особи.

На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. На Харківському напрямку бої йдуть за населений пункт Рубіжне. У районі Ізюма тривають активні бої. Наші захисники відбивають атаки ворога та завдають йому відчутних втрат.

Підтримуємо наших захисників, перемога за нами!

Источник: https://t.me/synegubov/3437

Новости портала «Весь Харьков»

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