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Коротко про ситуацію на Харківщині станом на 16 червня

Коротко про ситуацію на Харківщині станом на 16 червня

Протягом минулої доби російські окупанти продовжили обстріли Харкова та населених пунктів Харківської області.

▪️Вночі ворог завдав удару з РСЗВ по інфраструктурі Індустріального району Харкова. Жертв та постраждалих немає.

▪️В області окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського, Богодухівського, Ізюмського та Лозівського районів.

У с. Леб'яже, Чугуївського району, через обстріли пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Від потрапляння російських боєприприпасів сталися займання в Золочеві, також пошкоджені господарчі споруди, автомобілі.

Загалом протягом доби внаслідок російського терору проти мирного населення Харківщини в Лозівському районі 1 людина зазнала поранення, в Ізюмському - поранено 5 мирних мешканців.

▪️На лінії зіткнення тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог зосереджений на обороні рубежів. У районі Ізюма російські окупанти продовжують спроби вести наступ в напрямку м. Слов'янськ. Наші захисники тримають позиції та завдають ворогу відчутних втрат в живій силі і техніці.

Тримаймося та продовжуємо підтримувати ЗСУ! Україна переможе!

Источник: https://t.me/synegubov/3447

Новости портала «Весь Харьков»

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