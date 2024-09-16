Кіпр позбавив Ігоря Коломойського свого громадянства

Кіпрське видання Philenews.

Відповідне рішення уряд країни ухвалив, бо бізнесмен «був і є особою сумнівного характеру» та несе репутаційні ризики для Кіпру. Видання зазначає, що ключову роль відіграв факт ухилення Коломойського від сплати податків у рф. Там цю справу розслідували проти нього в 2008 році.

А вже у 2010-му Коломойський отримав громадянство Кіпру — йому видали «золотий паспорт» в обмін на інвестиції. Окрім цього, бізнесмен має ще й ізраїльське громадянство.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/48416

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