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кремль дестабілізує ситуацію в Молдові

кремль дестабілізує ситуацію в Молдові

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

21 квітня у москві відбулися установчі збори опозиційного політичного блоку Молдови «Перемога».

▶️ Молдова – близький сусід України, з яким нам необхідно розвивати взаємовигідне партнерство як у двосторонньому форматі, так і у глобальному геополітичному вимірі.

▶️ І Україна, і Молдова мають подібний вектор інтеграції до ЄС, а демократичний прозахідний курс відкриває перспективи перед обома країнами.

▶️ Маємо також спільного ворога. росія загрожує як Україні, так і Молдові. Це і замах на територіальну цілісність, і спроба повернути обидві країни назад до тоталітарного минулого.

▶️ Якщо «опозиція» країни збирається у москві і перебуває у тісному зв'язку з кремлем, то йдеться не про свободу і демократію, а про підривну діяльність проти державності. Україна також стикалася з подібним.

▶️ Переконані, що взаємопідтримка наших держав допоможе і Україні, і Молдові подолати поточні труднощі й стати у найближчій перспективі успішним тандемом європейської спільноти. Україна підтримує чинну демократичну владу Молдови.

Джерело: https://t.me/spravdi/38106

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