Кто ты, воин?

МТ-ЛБМШ

Очень редкая боевая машина на базе гусеничного тягача МТ-ЛБ, производившаяся га ХЗТМ в середине 2000-х и поставлявшаяся преимущественно в Мьянму.

По сути, это была попытка создания БМП на базе транспортного тягача МТ-ЛБ, отличающегося отличной проходимостью, но очень слабой бронёй.

МТ-ЛБМШ оснащена была боевым модулем КБА-105 "Шквал" с 30-мм автоматической пушкой ЗТМ-1, 7,62-мм пулеметом ПКТ, 30-мм гранатомётом АГ-17 и ПТРК "Барьер".

Поскольку МТ-ЛБ обладала очень слабой бронёй, её усилили счет навесных бронеэкранов. Так же машина получила новый двигатель ЯМЗ-238Б с мощностью в 330 л.с.

Вопросом без ответа остаётся, это забытая единица со времён контракта с Мьянмой, пылившаяся в подвалах ХЗТМ или новый МТ-ЛБМШ "в масле"?

Джерело: https://t.me/zloyodessit/21716

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