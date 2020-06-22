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Летние дожди не решат проблему нехватки воды в оккупированном Крыму, - российский синоптик

Летние дожди не решат проблему нехватки воды в оккупированном Крыму, - российский синоптик

После затяжной засухи, начавшейся осенью 2019 года, летние дожди полностью не решат проблему дефицита воды в Крыму.

Такое мнение выразил ведущий специалист российского Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Пока Крым идет по климатическому графику. На настоящий момент в Симферополе выпало порядка 42% от месячной нормы. Но с учетом сложной гидрологической обстановки хотелось бы побольше дождей. Они будут, но их будет недостаточно. Со второй половины следующей недели ожидается дефицит осадков, поэтому ситуация на грани", – отметил синоптик.

На днях оккупационный "глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил, что водохранилища, обеспечивающие Симферополь, наполнены в среднем на 30%. Этих запасов, по его словам, хватит городу на три месяца. До этого он отмечал, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений.

Председатель оккупационного правительства Крыма Юрий Гоцанюк утверждает, что полуостров не нуждается в поставках днепровской воды с материковой Украины по Северо-Крымскому каналу.

11 июня на пресс-конференции в Киеве премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что вопроса о возобновлении поставок днепровской воды в Крым в украинской повестке нет.

Источник: censor.net.ua

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