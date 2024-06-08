Литва депортувала російського пропагандиста за відмову відповісти на питання про Крим

Литовська міграційна служба вислала з країни громадянина росії, який відмовився відповісти на запитання анкети щодо належності Криму.

В умовах російської агресії проти України, Литва, як і інші країни Балтії, посилила заходи безпеки. Одним із таких кроків стало запровадження спеціальної анкети для іноземців, які подають заяву на отримання посвідки на проживання. Анкета містить питання, спрямовані на виявлення осіб, що можуть становити загрозу національній безпеці.

Зокрема, йдеться про ставлення до війни в Україні та політики росії.

Останнім часом до лав депортованих потрапив російський громадянин, який відмовився відповідати на питання «чий Крим?». Замість відповіді, він назвав формулювання питання «безглуздим та неграмотним».

Рішення литовської влади цілком зрозуміле. Кримський півострів був незаконно анексований росією у 2014 році. Більшість країн світу визнають Крим територією України. Відмова відповідати на таке питання, особливо з урахуванням поточного контексту, може свідчити про підтримку російської агресії та політики анексії.

Чому це важливо для України?

Цей випадок є черговим підтвердженням того, що країни ЄС займають тверду позицію щодо російської агресії. Застосування Литвою подібних заходів безпеки допомагає убезпечити країну від дестабілізації, яку можуть спричинити російські пропагандисти та прихильники режиму путіна.

А що з іншими країнами?

Очікується, що інші країни ЄС можуть запровадити схожі практики перевірки іноземців, які подають заявки на проживання. Це допоможе створити єдиний фронт проти російської пропаганди та дезінформації.

Джерело: bravery.today

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