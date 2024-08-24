Ліквідація пригожина тільки підживила антипутінські настрої в рф

Центр стратегічних комунікацій пояснює

23 серпня 2023 року внаслідок авіатрощі літака у тверській області рф загинули ватажки ПВК «вагнер» пригожин та уткін.

▶️ пригожина вбив путін. Це типова мафіозна розправа кремлівського режиму над неугодною політичною фігурою. путін помстився пригожину за пережитий страх і приниження під час так званого «маршу справедливості» вагнерівців на москву у липні того ж року. У диктатора забракло сміливості звинуватити і судити популярного ватажка найманців.

▶️ кремль скористався найманцями пригожина як гарматним м’ясом, а тепер знищує вагнерівські цвинтарі, позбавляє вагнерівців соціального захисту і статусу ветеранів.

▶️ «Марш справедливості» пригожина засвідчив слабкість і вразливість путінського режиму. Більшість силовиків та політичної обслуги кремля зайняли вичікувальну позицію і були готові підтримати переможця.

▶️ Через рік після пригожинського заколоту ситуація не змінилася. російські тили так само погано прикриті й вразливі, що засвідчили події в курській області.

▶️ Справа пригожина живе: невдоволення путінським режимом наростає, тому рано чи пізно черговий антипутінський заколот буде успішним.

▶️ Тим більше, що в російському суспільстві домінує думка, ніби пригожин залишився живим. Це свідчить про запит російського суспільства на альтернативу путіну.

Джерело: https://t.me/spravdi/41002

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