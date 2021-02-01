«Люди должны знать, кто тут хозяин»: экс-охранник сада Шевченко рассказал, кто давал указания «прессовать» посетителей и за что

- При мне были случаи, даже, как бы, телефоны забирались - видео удалялось. - Ви бачили особисто як били відвідувачів? - К сожалению, да.

Это Ярослав Яковлев, бывший правоохранитель. Но в прошлом году месяцев 5 неофициально проработал охранником в Саду Шевченко на печально известную фирму «Антирейдер». Уволился, говорит, потому как устал терпеть давление из-за невыполнения незаконных указаний. Так, однажды лишь провел беседу с посетителем и отпустил его. А коллеги, говорит, налетели, обзывали взяточником, хотя сотню, которую ему давал харьковчанин, Ярослав сразу вернул. В то же время сами коллеги хотели, как предписывало руководство, так сказать, "пресонуть" посетителя.

Ярослав Яковлев, экс-охранник фирмы «Антирейдер ОО «Ветеран»:

Как бы официально не было, как сейчас говорят - людей бить. Приезжал Черкашин - глава компании, сейчас он зам, по-моему. Он как бы объяснял, говорит: "Люди должны знать кто тут хозяин". Говорит, не нравится что-то, под руки и ведем в комнату охраны и там объясняем более подробно человеку. Как себя надо вести, как надо с охранной общаться.

Такая команда "фас" была на посетителей, которые гуляли по парку навеселе, справляли нужду или, не дай бог, залезли на фонтан. Именно таких, говорит Ярослав, разрешалось в случае их сопротивления – брать «за шкирку» и тащить в комнату охраны, которая напротив фонтана с обезьянами. Там человека прессовали и временами даже с использованием газового баллончика. Если же кто пытался снять что-то на телефон, гаджет отбирали, а записи стирали. Вели себя так потому, говорит Ярослав, что чувствовали полную безнаказанность за свои действия.

Ярослав Яковлев, экс-охранник фирмы «Антирейдер ОО «Ветеран»:

Задавали вопросы, если какой-то замес начнется, кто-то жаловаться будет, журналисты приедут? Объяснили, говорят, если что - днем и ночью юристы приедут, и как они говорят, все разрулят. Старшие говорили - все от Кернеса идет, вот даже его папой называли.

По словам Ярослава, кое-где были указания от руководства осуществлять охрану в гражданской одежде - между собой ребята такое называли "охотой на крыс". В то же время, заместитель директора охранного агентства "Антирейдер ОО "Ветеран" Олег Черкашин на недавнем брифинге уверял - все охранники несут службу в парке исключительно в форме с официальными шевронами. А едва ли не все случаи избиения посетителей охраной Черкашин назвал провокацией - их в течение второго полугодия прошлого года было аж 3, и по каждому случаю полиция открыла уголовное производство.

Олег Черкашин, зам. директора охранного агентства «Антирейдер ОО «Ветеран» (АРХИВ 25.01.2021):

- Ви ледь не кожну ситуацію назвали провокацією, нащо звичайним місятнам провокувати... - А с чего вы уверены, что это звичайний містянин, а не за 500 киноактер? - А кому це тоді потрібно? - Ну, вам ответил человек молодой, который задавал вопросы по тендерам — это нечестная недобросовестная конкуренция в преддверье тендеров, вот и все.

А тендер должен состояться уже 12 марта. По информации Харьковского антикоррупционного центра, речь идет об охране сада имени Шевченко, сквера Стрелка, Саржиного яра, бульвара Юрьева и парка им. Квитки Основьяненко. До конца 2021 охрана этих объектов обойдется казне города почти 14 млн гривен. Между тем, исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов уверен - в конфликтных ситуациях с «Антирейдером» должна разбираться полиция. Но его все же не устраивает то, что жалобы на охранников есть.

Игорь Терехов, и.о. мэра Харькова:

Да, есть нюансы, есть нюансы, где поступали жалобы. Я провел несколько бесед с руководством этого предприятия, в ближайшее время состоится тендер, и будет определено предприятие, которое будет осуществлять охрану сада Шевченко.

Поэтому выиграет ли «Антирейдер ОО «Ветеран» тендер на охрану городских парков станет известно уже скоро.

Агентство Телевидения Новости