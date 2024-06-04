МАГА-спикер Майк Джонсон пообещал надзор и возмездие за обвинительный приговор Трампу в Нью-Йоркском деле.

«Что мы будем делать с инструментами, которые есть у нас в распоряжении в Конгрессе, в Палате представителей, так это использовать ответственность за надзор», - сказал Джонсон в интервью Fox News и потребовал от Верховного Суда вмешаться (у ВС нет юрисдикции над решениями судов штатов, если речь не идет о Конституции).

МАГА-конгрессмен Джим Джордан, который преследуя Хантера Байдена, построил дело на показаниях российского фсбшника и китайского шпиона, как председатель созданного республиканцами Подкомитета по вооружению федерального правительства, призвал окружного прокурора Манхэттена Элвина Брагга и ведущего прокурора Мэтью Коланжело предстать перед комитетом 13 июня. (Нет никаких признаков того, что они подчинятся).

И надо, конечно, отдельно упомянуть, что ответом республиканцев на вердикт Трампу стала атака на судебную систему и жюри присяжных и попытка ее дискредитации.

От Джонсона до Марко Рубио до ДеСантиса, республиканцы называют вердикт «позором Америки», «политической охотой», «мошенничеством».

Глупцы и невежды, что тут скажешь. Учили бы историю других стран, например, СССР и рф, знали бы, что уничтоженная и растоптанная судебная система работает ПРОТИВ ВСЕХ, и сработает против них тоже, когда кто-то провинится чем-нибудь перед Трампом.

И жюри присяжных уже не поможет.

Джерело: https://t.me/weshallovercomb/5165

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