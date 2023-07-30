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МАГАТЕ: Окупанти перевели п’ятий енергоблок ЗАЕС у режим холодного зупину

МАГАТЕ: Окупанти перевели п’ятий енергоблок ЗАЕС у режим холодного зупину

Про це йдеться у новому звіті Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

«Запорізька атомна електростанція завершила плановий перехід блоку №5 на холодну зупинку з переведенням блоку №4 на гарячу зупинку», – повідомив генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі.

Цю зміну статусу реактора ЗАЕС провела з метою проведення ремонтних робіт на блоці №5, які можливі лише при холодній зупинці.

Джерело: https://t.me/spravdi/32005

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