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“Мама, забери меня отсюда! Мы здесь мирных жителей убиваем!”
Це слова російських окупантів, які добровільно здаються в полон Україні.
СБУ показала, як загарбники з Волгограда каються в тому, що прийшли з війною на нашу землю.
Чому це “усвідомлення” прийшло тільки тоді, коли окупанти пройшли майже пів України і опинилися у Миколаївській області – питання відкрите.
Але факт залишається фактом – ворог масово здається українським силовикам. З усіма полоненими активно працюють і документують їхні свідчення, щоб кожен причетний був покараний.
Разом переможемо!
#ЗупинимоОкупантів
#stoprussia
#СТОЇМО
Источник: facebook.com / Служба безпеки України
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