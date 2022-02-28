“Мама, забери меня отсюда! Мы здесь мирных жителей убиваем!”

Це слова російських окупантів, які добровільно здаються в полон Україні.

СБУ показала, як загарбники з Волгограда каються в тому, що прийшли з війною на нашу землю.

Чому це “усвідомлення” прийшло тільки тоді, коли окупанти пройшли майже пів України і опинилися у Миколаївській області – питання відкрите.

Але факт залишається фактом – ворог масово здається українським силовикам. З усіма полоненими активно працюють і документують їхні свідчення, щоб кожен причетний був покараний.

Разом переможемо!

#ЗупинимоОкупантів

#stoprussia

#СТОЇМО

Источник: facebook.com / Служба безпеки України

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