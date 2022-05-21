Маріуполь. Вперше можемо побачити, як відбувається депортація (ВИДЕО)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал, как проходит депортация из города

«Район Метро. Подают автобусы и объявляют об эвакуации. При посадке уже сообщают, что автобус везет в Безымянное Новоазовского района и затем в Россию», - пишет он.

Андрющенко говорит, что российские военные и официальные волонтеры блокируют любые попытки покинуть место и отказаться от эвакуации.

21 век. Центр Европы. Депортация гражданских. Сюрреализм превратился в реальность в Мариуполе...

Источник: https://t.me/u_now/49911

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