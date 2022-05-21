Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:43
Просмотров: 181

Маріуполь. Вперше можемо побачити, як відбувається депортація (ВИДЕО)

Маріуполь. Вперше можемо побачити, як відбувається депортація (ВИДЕО)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал, как проходит депортация из города

«Район Метро. Подают автобусы и объявляют об эвакуации. При посадке уже сообщают, что автобус везет в Безымянное Новоазовского района и затем в Россию», - пишет он.

Андрющенко говорит, что российские военные и официальные волонтеры блокируют любые попытки покинуть место и отказаться от эвакуации.

21 век. Центр Европы. Депортация гражданских. Сюрреализм превратился в реальность в Мариуполе...

Источник: https://t.me/u_now/49911

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Курс не відпускають, але вводять певні послаблення. Пояснення від НБУ
Сегодня 12:08    152
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.05
Сегодня 12:05    132
Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 232 дитини
Сегодня 11:50    103
Россия массово теряет беспилотники, это снижает эффективность ее войск — Британская разведка
Сегодня 11:38    136
Україна наклала арешт на активи РФ і Білорусі загальною вартістю понад 30 млрд грн
Сегодня 10:08    144
У Мелітополі загарбники роздають пенсіонерам по 10 тисяч рублів в обмін на персональні дані
Сегодня 09:31    149
Італія та Німеччина дозволили рублеві рахунки для купівлі російського газу – Reuters
Сегодня 09:20    165
ВСУ уничтожили военную базу оккупантов под Изюмом: сгорели более 50 единиц техники. ВИДЕО
Сегодня 09:08    191
В понедельник, 23 мая, группа стран формата «Рамштайн» проведет встречу по обороне Украины
Сегодня 08:55    159
Американський Інститут вивчення війни (ISW) опублікував зведення про те, що відбувається на фронті в Україні
Сегодня 08:44    182
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 