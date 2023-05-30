Представители международных сил безопасности НАТО KFOR, с целью наведения порядка в Косово, вступили в противостояние с сербскими радикально настроенными протестующими.

Перед зданием муниципалитета в городе Звечан раздаются взрывы, применяются светошумовые гранаты.

Силовики KFOR применили слезоточивый газ.

По предварительным данным,есть пострадавшие.

Кроме того, в Звечане машины контингента НАТО сербские протестующие разрисовали буквами Z.

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Джерело: https://t.me/znua_live/95434

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