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Машины контингента НАТО сербские протестующие разрисовали буквами Z
Представители международных сил безопасности НАТО KFOR, с целью наведения порядка в Косово, вступили в противостояние с сербскими радикально настроенными протестующими.
Перед зданием муниципалитета в городе Звечан раздаются взрывы, применяются светошумовые гранаты.
Силовики KFOR применили слезоточивый газ.
По предварительным данным,есть пострадавшие.
Кроме того, в Звечане машины контингента НАТО сербские протестующие разрисовали буквами Z.
**Все, что вам нужно знать о настроениях в Сербии.
Джерело: https://t.me/znua_live/95434
Темы: нато, пропаганда, протест, сербія