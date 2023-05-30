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Машины контингента НАТО сербские протестующие разрисовали буквами Z

Представители международных сил безопасности НАТО KFOR, с целью наведения порядка в Косово, вступили в противостояние с сербскими радикально настроенными протестующими.

Перед зданием муниципалитета в городе Звечан раздаются взрывы, применяются светошумовые гранаты.

Силовики KFOR применили слезоточивый газ.

По предварительным данным,есть пострадавшие.

Кроме того, в Звечане машины контингента НАТО сербские протестующие разрисовали буквами Z.

**Все, что вам нужно знать о настроениях в Сербии.

Машины контингента НАТО сербские протестующие разрисовали буквами Z

Машины контингента НАТО сербские протестующие разрисовали буквами Z

Джерело: https://t.me/znua_live/95434

Новости портала «Весь Харьков»

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