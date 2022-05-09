Маск відреагував на погрози голови "Роскосмосу" і слова про "нацистів"

Засновник SpaceX Ілон Маск прокоментував погрози голови "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна на свою адресу словами про смерть "за таємничих обставин".

Джерело: Ілон Маск у Twitter

Пряма мова Маска: "Рогозін надіслав це російським ЗМІ... Якщо я помру за таємничих обставин, було приємно вас знати".

Деталі: Коментуючи слова голови "Роскосмосу" про "нацистський" батальйон українських захисників "Азов", Маск зазначив, що "слово "нацист" означає не те, що він думає".

Цьому передувало: 8 травня голова російської держкорпорації з космічної діяльності "Роскосмос" Дмитро Рогозін пригрозив засновнику компанії SpaceX Ілону Маску відповідальністю за допомогу Україні обладнанням супутникового інтернету "Starlink".

Рогозін послався на слова полоненого морпіха Дмитра Кормянкова про те, що обладнання Starlink "було доставлене бойовикам нацистського батальйону "Азов" та морпіхам ЗСУ у Маріуполь військовими вертольотами". Росіяни впевнені, що до цього причетний Пентагон, тож і Ілону Маску "доведеться відповідати по-дорослому", заявив Рогозін.

Передісторія:

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну український міністр цифрової трансформації Михайло Федоров попросив Ілона Маска надаи Україні "Starlink" – Маск відгукнувся і вже 26 лютого Україна отримала перші партії станцій супутникового інтернету, поставки яких продовжилися в березні.

Завдяки обладнанню Starlink у Київській області після виходу російської армії звідти вдалося відновити зв'язок для жителів Ірпеня та його передмістя Романівки.

20 квітня Федоров повідомив, регулятор дозволив використовувати термінали Starlink усім категоріям користувачів, а не лише критичній інфраструктурі.

На початку травня SpaceX дозволила переносити комплекти абонентського обладнання супутникового інтернету Starlink з одного місця до іншого.

Источник: pravda.com.ua

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