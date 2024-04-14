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Между тем, в апреле может вырисоваться новый рекорд по потерям РОВ. В данном случае - ББМ

Между тем, в апреле может вырисоваться новый рекорд по потерям РОВ. В данном случае - ББМ

Не смотря на отсутствие полной штатной комплектации подразделений РОВ данной компонентой, в апреле именно ББМ применяются чаще при штурмовых действиях, нежели танки.

Это обусловлено тем, что по всем основным активным направлениям командование РОВ пытается максимально форсировать события и используют резервы. Хотя, всё-равно, увеличение применения столь дефицитной компоненты, не связано с неким резким увеличением их производства и восстановления. Более того, наводнения в россии могут создать ситуативные трудности в этих поставках и даже производстве.

Увидеть Курганмашзавод под водой будет одним удовольствием! Но, не торопим пока большую воду. как бы нам того не хотелось.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/21465

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