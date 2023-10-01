Мережею шириться новина, що Папу Римського нібито внесли до бази українського «Миротворця». Це не так

Брехня: Папу Римського Франциска внесли до онлайн-бази громадської організації «Миротворець» як ворога України за підтримку російських католиків та їхнє схвалення агресії рф проти України. Про це пишуть прокремлівські ЗМІ та деякі Telegram-канали з антиукраїнською риторикою.

Правда: насправді фактчекери проєкту Ґвара Медіа проаналізували сайт (https://myrotvorets.center/) «Миротворця» і не знайшли там жодної інформації про Папу Римського.

Ми зайшли на сайт «Миротворця» та ввели у пошуковий рядок дані (ПІБ Папи Римського Франциска), що зазначені на скріншоті.

На запит: Хорхе Маріо Бергольо ми отримали відповідь – такого об’єкта в базі даних сайту не існує.

Нагадаємо, раніше було розвінчано фейк російських пропагандистів, що нібито президент Польщі Анджей Дуда також опинився у базі «Миротворця». Читайте про це за посиланням. (https://t.me/spravdi/33589)

Джерело: https://t.me/spravdi/33702

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