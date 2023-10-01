Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:35
Просмотров: 87

Мережею шириться новина, що Папу Римського нібито внесли до бази українського «Миротворця». Це не так

Мережею шириться новина, що Папу Римського нібито внесли до бази українського «Миротворця». Це не так

Брехня: Папу Римського Франциска внесли до онлайн-бази громадської організації «Миротворець» як ворога України за підтримку російських католиків та їхнє схвалення агресії рф проти України. Про це пишуть прокремлівські ЗМІ та деякі Telegram-канали з антиукраїнською риторикою.

Правда: насправді фактчекери проєкту Ґвара Медіа проаналізували сайт (https://myrotvorets.center/) «Миротворця» і не знайшли там жодної інформації про Папу Римського.

Ми зайшли на сайт «Миротворця» та ввели у пошуковий рядок дані (ПІБ Папи Римського Франциска), що зазначені на скріншоті.

На запит: Хорхе Маріо Бергольо ми отримали відповідь – такого об’єкта в базі даних сайту не існує.

Нагадаємо, раніше було розвінчано фейк російських пропагандистів, що нібито президент Польщі Анджей Дуда також опинився у базі «Миротворця». Читайте про це за посиланням. (https://t.me/spravdi/33589)

Джерело: https://t.me/spravdi/33702

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Крах доктрины расчленения
Сегодня 10:15    92
Крим — це Україна, а National Geographic цього не знає
Сегодня 10:01    114
У Києві на Шулявці впали декілька прогонів нового Дегтярівьского мосту
Сегодня 09:48    98
30 вересня 1990 року на площі біля Республіканського стадіону в Києві відбувся 300-тисячний мітинг українців проти нового Союзного договору з росією
Сегодня 09:22    106
россия уже развернула 25 армию на Лимано-Купянском направлении
Сегодня 09:09    110
Румунія підозрює порушення свого повітряного простору під час нічної атаки РФ, — Digi24
Сегодня 08:57    117
За минулу ніч знищено 16 з 30 ударних дронів
Сегодня 08:54    93
Ночью рф массово атаковала Черкасскую область дронами: подробности
Сегодня 08:50    117
Про рішення приєднатися до бойкоту оголосила Федерація футболу Румунії (FRF)
Сегодня 08:45    84
Такер Карлсон і не тільки: хто поширює російську пропаганду в США
Сегодня 08:34    90
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 