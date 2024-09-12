«Ми теж не їмо котів і собак»: МЗС Німеччини висміяло заяву Трампа на дебатах.

Нагадаю, Трамп розкритикував прагнення Камали Харріс перейти до відновлювальних джерел енергії, заявивши, що це вже намагалася зробити Німеччина, проте не змогла відмовитися від викопного палива.

У МЗС Німеччини відповіли, що енергосистема країни повністю працездатна і понад 50% генерації становлять відновлювані джерела енергії.

«І ми закриваємо, а не будуємо вугільні та атомні електростанції», — заявили німецькі високопосадовці.

У міністерстві також висміяли слова Трампа про те, що мігранти в штаті Огайо їдять домашніх тварин. Дипломати відповіли, що теж «не їдять котів і собак».))

Не пригадаю, щоб офіційні представники такої обережної у зовнішній політиці країни, як Німеччина, робили такі знущальні заяви на адресу американського політика першої ланки.

Здається, Трампа зливають - і цього не відчуває лише Трамп...

Джерело: https://t.me/Ol_Sharp/20493

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