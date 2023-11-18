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Міненерго спростувало подорожчання електрики для населення з 1 січня – це російське ІПСО
У міністерстві зазначають, що неправдива інформація про відключення світла, неготовність енергосистеми до зими або про підвищення тарифів постійно поширюється росіянами в нашому інформаційному просторі.
"Їхня мета – посіяти страх, паніку, зменшити віру суспільства у Перемогу і, як наслідок, – послабити всю країну і нашу здатність протистояти ворогу. Саме тому підігравання українськими журналістами цим російським ІПСО є неприйнятними", – йдеться у заяві.
Джерело: @liganet
Темы: війна, пропаганда, росія, україна