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Мін’юст окремо від СБУ готує позов до ВАКС щодо стягнення частки Фрідмана у "Київстарі"

Мін’юст окремо від СБУ готує позов до ВАКС щодо стягнення частки Фрідмана у Київстарі

Якщо ВАКС задовольнить позов Мінʼюсту, активи передадуть до Фонду державного майна та шукатимуть їм управителя на конкурсі, пише Forbes.

У "Київстар" заперечують, що Фрідман є кінцевим бенефіціарним власником компанії та заявляють, що він "жодним чином не впливає на діяльність компанії та не отримує ніякої фінансової чи іншої вигоди".

**Деякі українські активи Фрідмана тривалий час залишалися поза увагою контролюючих органів, хоча їхнє стратегічне значення не менше за "Сенс Банк" і точно більше за "Моршинську". Чому всі забули про "Київстар" (https://zn.ua/ukr/anticorruption/kijivstar-i-helsime-fridmana-de-zh-ti-mezhi-natsbezpeki.html), розповідає Олександр Лємєнов.

Джерело: https://t.me/znua_live/116381

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