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Мобілізовані з «ДНР» окупанти порівнюють свою армію з «зоною»

Мобілізовані з «ДНР» окупанти порівнюють свою армію з «зоною»

Вони звинувачують керівництво рф в обмані й маніпуляціях та не знають коли зможуть повернутися додому.

«Говорят, что типа «нас тут нет». И вот мы опасаемся, что нас полгода здесь держать будут… Тут у нас у всех настроения уже упаднические… Если б хотя бы точно сказали какие-то даты... Даже на зоне человек сидит – он знает свой срок. Будет хорошо себя вести – выпустят раньше. А тут вот такая фигня», – говорить загарбник.

Він розповідає, що окупанти настільки хочуть вижити, що відверто саботують накази керівництва.

«Мы сейчас как-то даже и не спешим с выполнением приказов. Потому что иногда они меняются на противоположные», – резюмує окупант.

І це правильний підхід. Але ще краще – взагалі ігнорувати накази російських командирів або й скласти зброю, щоб точно зберегти життя.

Источник: https://t.me/SBUkr/4254

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