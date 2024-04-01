москва підштовхує країни Центральної Азії до союзу з ІДІЛ. Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Радикалізація частини мусульман Центральної Азії триває давно, і екстремістські організації на зразок ІДІЛ навчилися цим користуватися. Особливо ця проблема є актуальною для Таджикистану.

Крім перекладу стандартного набору релігійної літератури, випускаються матеріали, заточені під таджицьку аудиторію, де ІДІЛ критикує президента Емомалі Рахмона за близькість з росією, тиранію та відступ від основ ісламу.

Зазначимо, кількість громадян Таджикистану, які приїздять в рф на заробітки, становить понад 1,5 млн осіб. Ставлення до них там, як до другосортних людей.

А після теракту в «крокусі» й поготів. Все це лише підживлює їхнє невдоволення, яке часто-густо падає вже на підготовлений ґрунт.

https://t.me/spravdi/37661

Новости портала «Весь Харьков»