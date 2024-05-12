Музика внє палітікі, думаєте?

Історія доводить, що на Євробаченні постійно трапляються інциденти так чи інакше пов’язані із політичною ситуацією. І в більшості з них фігурує… так звана росія.

● У 2008 році росія розв’язала війну в Грузії. На наступний рік на Євробаченні Грузію мав представляти гурт Stephane & 3G, який переміг на національному відборі з піснею «We Don't Wanna Put In» (у контексті пісні можна перекласти як «Ми не хочемо зупинятися»). Хоча очевидно, що в назві був прямий натяк на російського диктатора путіна.

Тому Європейська Мовна Спілка (організатори Євробачення) наполягала, що грузинський гурт повинен або змінити текст пісні, або вибрати пісню для участі в конкурсі. Суспільний мовник Грузії заявив, що організатори відхилили пісню через політичний тиск із боку росії. І відмовився змінювати текст пісні та їхати на конкурс на московські болота.

До речі про москву. В 2009 році фінал проводився саме там, бо росія перемогла попереднього року. Зазвичай на відкритті країни, де відбувається фінал, намагаються розповісти про свою культурну спадщину та історію. Які свої “цінності” показала росія? Півфінали розпочали з виступу військового хору, який співав кітчеві пісні типу «Калінкі-малінкі» та «Катюші». Хор розмістили на криваво-червоному тлі. Якоїсь миті на сцену вискочили казакі у червоних косоворотках і почали битися на мечах. А наприкінці з’явився… танк.

Вигляд він мав не менш абсурдний, ніж поява воєнної техніки на сцені пісенного шоу, – рожевий і в квіточках. Ну і під час відкриття фіналу вряди-годи майоріла червона зірка. Отаке от “аполітичне шоу” 2009 року.

● У 2014 році, коли росія почала війну проти України, країну-терористку представляли на Євробаченні сестри-близнюки. Пісню їм написав путініст кіркоров. Під час оголошення результатів представницю України Марію Яремчук зустріли, як й інших учасників, оплесками, а росіянок – вигуками обурення.

Європейської спільноти вистачило лише на рік. У 2015 році Україна не брала участь у "Євробаченні" у зв'язку з політичною ситуацією і фінансовими проблемами в країні, а поява росіянки на конкурсі обурення вже не викликала. Ба більше – вона зайняла друге місце.

● У 2016 році Україну представляла Джамала із піснею «1944», де йшлося про депортацію кримських татар (на створення пісні Джамалу надихнула історія її прабабусі, а також анексія Криму). росія одразу заявила, що пісня порушує правила конкурсу, бо містить політичні заклики. Обіцяли навіть бойкотувати Євробачення. Втім своїми заявами нічого не досягли, а Джамала здобула перемогу.

● У 2017 році конкурс проводили в Києві. Не дивно, що росія не втрималася від чергової провокації проти України. На конкурс відправили співачку юлію самойлову, яка їздила в Крим через територію росії, тобто порушила українське законодавство. СБУ заборонила співачці в'їзд на територію України на три роки, а росіяни почали волати про неприпустимість такого рішення і бойкот конкурсу.

Важливо уточнити, що самойлова має інвалідність, і її недопуск до конкурсу, за задумом росіян, мав представити Україну в негативному світлі. росіяни сподівалися, що це буде для них вигідно в будь-якому разі: якщо Самойлову допустять на конкурс – Україна порушить власне законодавство, якщо не допустять – це спричинить міжнародний скандал, бо Україна, мовляв, утискає права людей з інвалідністю. Після введення заборони на в’їзд голова Європейської мовної спілки звернувся до керівництва України з проханням скасувати це рішення.

Натомість Національна суспільна телерадіокомпанія України закликала ЄМС поважати суверенітет України й не вимагати впустити росіянку. ЄМС запропонувала росіянам організувати пряму трансляцію виступу Самойлової з території росії, але ті відкинули цю пропозицію і наполягали на виступі саме в Києві.

У підсумку за місяць до фіналу конкурсу ЄМС оголосила, що росія не братиме участі в шоу через відмову "Першого каналу" проводити трансляцію. На Україну після конкурсу наклали штраф. А ще голова Євробачення Франк-Дітер Фрайлінг висловив надію на те, що у 2018 році росія й Україна "вийдуть разом на сцену в щирому і неполітичному конкурсі"...

● З 2022 року, тобто після початку повномасштабного вторгнення, росію на Євробачення не допускають, але все одно представникам країни-окупанта вдається потрапити на конкурс.

Цьогоріч кількість прихильників “руського міра” зашкалює. Так, Ізраїль цьогоріч представляє учасниця, яка разом з родиною жила в росії 13 років і переїхала до Ізраїлю після 2022 року. Її музична кар’єра почалася в росії, вона виступала в окупованому Криму, а батьки ведуть бізнес на окупованих територіях (цю учасницю навіть внесли до бази “Миротворця”).

Пов’язана з росією і представниця Чехії Альона Ширманова-Костебелова, що виступає під псевдонімом Aiko. Вона народилася у москві, а згодом переїхала з родиною до Чехії.

Конкурсант Йост Кляйн із Нідерландів, після 2022 року записав кілька пісень із російськими реперами. В тексті йшлося про любов до росії. До речі, 11 травня стало відомо, що йогго дискваліфікували. Це пов'язано зі скаргою, яку подала учасниця продюсерської команди конкурсу. За даними медіа, співак погрожував співробітниці, його вже допитала поліція.

Представник від Німеччини Ісаак Гудеріан заявляв, що вважає виключення з конкурсу росії неприпустимим, бо музика “внє політікі”. Представниці Кіпру пісню написав автор, пов'язаний з кіркоровим (він також писав пісні під Євробачення запроданці Ані Лорак і росіянину Лазареву). А головний претендент на перемогу – представник Хорватії Baby Lasagna розповідав, що є шанувальником жанру “російський реалізм”.

▶ ️Але... Радимо звернути увагу на балтійські країни. Бо представник Литви зібрав 351 мільйон гривень (€8.3m) на ЗСУ під час благодійного концерту разом з Alyona Alyona & Jerry Heil. Виступали на благодійному концерті й естонці, а виконавець з Латвії прихистив собаку з Харкова.

Підготувала Альона Маліченко

Джерело: https://www.facebook.com/behindtheukrainenews

Новости портала «Весь Харьков»