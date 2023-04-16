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На Дунаї біля порту Рені зіткнулися судна із тваринами і добривами — портал digi24
Судно під прапором Коморських островів перевозило тварин, судно під прапором Румунії — добрива.
"Атаковане" румунське судно дістало пробоїну і почало тонути, його відбуксували і виштовхали на берег.
Інше судно не отримало пошкоджень і намагалося сховатися у порту. Зараз воно стоїть на рейді, повідомляє портал replicaonline.
Винуватця події намагаються заарештувати. На місце прибули представники адміністрації румунського порту Галац.
Джерело: https://t.me/znua_live/88764