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На Харьковщине из водоема вытащили утопленника

На Харьковщине из водоема вытащили утопленника

Накануне в Службу спасения «101» от правоохранителей поступило сообщение о несчастном случае, что произошел на водоеме в Балаклее, где утонул мужчина.

Как сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области, на место происшествия прибыла водолазная группа, которая и вытащила тело погибшего на берег реки. В результате следственных действий было установлено, что погибший – местный житель 1954 года рождения. На его теле признаков насильственной смерти не обнаружено. Все обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняют правоохранители.

Агентство Телевидения Новости

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