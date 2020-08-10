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На Харьковщине нашли 12-летнего мальчика, который ушел гулять и пропал на сутки (ФОТО)

На Харьковщине нашли 12-летнего мальчика, который ушел гулять и пропал на сутки (ФОТО)

Полиция разыскала пропавшего мальчика. Противоправных действий в отношении него совершено не было.

Как сообщили в пресс-центре ГУНП в Харьковской области, 9 августа жительница поселка Казачья Лопань Дергачевского района заявила, что ее 12-летний сын 8 августа около 18:00 ушел на прогулку и не вернулся.

На поиски несовершеннолетнего был задействован личный состав полиции.

В 16:00 парня нашли на карьере у реки. Сейчас полицейские проводят профилактическую беседу с ним и матерью.

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

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