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На Харьковщине нашли 12-летнего мальчика, который ушел гулять и пропал на сутки (ФОТО)
Полиция разыскала пропавшего мальчика. Противоправных действий в отношении него совершено не было.
Как сообщили в пресс-центре ГУНП в Харьковской области, 9 августа жительница поселка Казачья Лопань Дергачевского района заявила, что ее 12-летний сын 8 августа около 18:00 ушел на прогулку и не вернулся.
На поиски несовершеннолетнего был задействован личный состав полиции.
В 16:00 парня нашли на карьере у реки. Сейчас полицейские проводят профилактическую беседу с ним и матерью.
Источник: objectiv.tv
Автор: София Красникова
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