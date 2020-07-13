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На Харківщині пройшла акція “Небо для всіх” (ФОТО)

На Харківщині пройшла акція “Небо для всіх” (ФОТО)

На аеродромі “Коротич” активісти провели акцію “Небо для всіх”. Мета заходу – психологічна реабілітація воїнів АТО/ООС, волонтерів, інвалідів війни. Вони брали участь у групових польотах на літаках АН-2, стрибках з парашутом у тандемі та індивідуальних виходах у небо.

У заході взяли участь 45 осіб. Аби побачити землю з висоти пташиного польоту, учасники проходили медичну комісію.

Організаторка заходу Ярина Чаговець розказала журналістам МГ “Об’єктив”, що фінансували акцію за кошти отримані при виграному проєкті у Департаменті Соцзахисту ХОДА: “Спочатку ми подали проєкт до Департаменту соцзахисту. Розраховували на 100 тисяч гривень, але на реалізацію заходу виділили 65 000”.

Окрім цього організатори заходу анонсували подальші акції з психологічної реабілітації.

На Харківщині пройшла акція “Небо для всіх” (ФОТО)

На Харківщині пройшла акція “Небо для всіх” (ФОТО)

На Харківщині пройшла акція “Небо для всіх” (ФОТО)

Источник: objectiv.tv

Автор: Олександр Шемаєв

Новости портала «Весь Харьков»

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