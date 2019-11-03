На Мальті конфіскували контейнер із російськими грішми для лівійських бойовиків

Влада Мальти конфіскувала велику партію неофіційних лівійських банкнот, які, як вважають, призначалися генералу Халіфу Гафтару, війська якого ведуть наступ проти підтримуваного ООН уряду Лівії, що знаходиться в Тріполі.

Про це повідомляє Times of Malta.

"Влада Мальти затримала велику партію неофіційної лівійської валюти, що, як вважається, призначалася для польового командира Халіфа Гафтара, який веде наступ на південь від Тріполі", - йдеться у повідомленні.

Вважається, що готівка походить з російського монетного двору, який друкував гроші для невизнаного лівійського уряду, що базується у місті Байда.

У Лівії триває війна, в країні є два уряди: всесвітньо визнаний уряд Національної згоди (GNA), який базується в Тріполі на заході країни, та Тимчасовий уряд, розташований у місті Байда на сході.

У східному уряді домінує фельдмаршал Гафтар, який очолює військові формування під назвою Лівійська національна армія (LNA), що минулого квітня розпочала кривавий наступ на столицю країни. Внаслідок триваючого насилля загинуло щонайменше 1000 людей, серед яких близько 100 мирних мешканців.

Источник: ukrinform.ua

Фото: timesofmalta.com

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