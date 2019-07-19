На отдыхе в Прикарпатье отравились харьковские дети

В Ивано-Франковской области отравились дети, приехавшие из Харькова на отдых.

Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

По данным ведомства, пострадали дети, которые приехали из Харькова для отдыха в частной усадьбе "У Марьяны и Назара" в Яремче.

36 человек - 29 детей и 7 взрослых - приехали из Харькова в Яремче на отдых 14 июля. 17 июля группа отправилась на экскурсию в горы. Детям выдали паек - бутерброд с сыром, колбасой и маслом, вареные яйца, - сказано в сообщении.

18 июля шестерых детей госпитализировали в Яремчанскую городскую больницу. У всех установлен предварительный диагноз - пищевая токсикоинфекция.

Выяснилось, что заведение отдыха не зарегистрировано как оператор рынка пищевых продуктов и не проверялось на предмет соблюдения требований относительно питания и оздоровления детей.

Источник: sq.com.ua

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