Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:19
Просмотров: 65

На отдыхе в Прикарпатье отравились харьковские дети

На отдыхе в Прикарпатье отравились харьковские дети

В Ивано-Франковской области отравились дети, приехавшие из Харькова на отдых.

Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

По данным ведомства, пострадали дети, которые приехали из Харькова для отдыха в частной усадьбе "У Марьяны и Назара" в Яремче.

36 человек - 29 детей и 7 взрослых - приехали из Харькова в Яремче на отдых 14 июля. 17 июля группа отправилась на экскурсию в горы. Детям выдали паек - бутерброд с сыром, колбасой и маслом, вареные яйца, - сказано в сообщении.

18 июля шестерых детей госпитализировали в Яремчанскую городскую больницу. У всех установлен предварительный диагноз - пищевая токсикоинфекция.

Выяснилось, что заведение отдыха не зарегистрировано как оператор рынка пищевых продуктов и не проверялось на предмет соблюдения требований относительно питания и оздоровления детей.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Масштабный пожар на окраине Харькове сняли с высоты птичьего полета: ВИДЕО-ФАКТ
Сегодня 08:03    9
Акция «Мы за медреформу»: активисты призывают поддержать Ульяну Супрун (ФОТО)
Сегодня 07:47    41
Кір на Харківщини: нові випадки зареєстровані в п'яти районах області
Сегодня 07:01    57
Харьковской электричке удлинили маршрут
Сегодня 06:33    119
Изменения движения транспорта по Харькову, объезды
Сегодня 06:14    80
Путешествие с детьми: составляем список вещей
18.07.2019 10:46    121
У справі про розслідування обставин вбивства 5-річного хлопчика повідомлено про підозру ще одній особі
18.07.2019 10:02    129
Под Харьковом пропал подросток (ФОТО)
18.07.2019 08:48    159
Військові лікарі з Харкова стали лауреатами Державної премії в галузі науки й техніки
18.07.2019 08:30    102
Харьковские конструкторы разработали мобильный радиопеленгатор «Сектор» для армии. ФОТО
18.07.2019 08:02    142
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 