На отдыхе в Прикарпатье отравились харьковские дети
В Ивано-Франковской области отравились дети, приехавшие из Харькова на отдых.
Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.
По данным ведомства, пострадали дети, которые приехали из Харькова для отдыха в частной усадьбе "У Марьяны и Назара" в Яремче.
36 человек - 29 детей и 7 взрослых - приехали из Харькова в Яремче на отдых 14 июля. 17 июля группа отправилась на экскурсию в горы. Детям выдали паек - бутерброд с сыром, колбасой и маслом, вареные яйца, - сказано в сообщении.
18 июля шестерых детей госпитализировали в Яремчанскую городскую больницу. У всех установлен предварительный диагноз - пищевая токсикоинфекция.
Выяснилось, что заведение отдыха не зарегистрировано как оператор рынка пищевых продуктов и не проверялось на предмет соблюдения требований относительно питания и оздоровления детей.
Источник: sq.com.ua