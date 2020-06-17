Нардепы обжаловали в КСУ членство иностранцев в набсоветах госпредприятий

Соответствующее конституционное представление поступило в суд от 48 народных депутатов

В Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 48 народных депутатов Украины относительно конституционности членства иностранцев в наблюдательных советах государственных предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

"Субъект права на конституционное представление оспаривает отдельные положения Хозяйственного кодекса Украины, Закона Украины "Об управлении объектами государственной собственности", Порядка определения и утверждения кандидатур представителей государства, которые назначаются в наблюдательные советы государственных унитарных предприятий, и тех, которые участвуют в общем собрании и избираются в наблюдательные советы хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) принадлежат государству, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 10 марта 2017 года №143, и Требований к независимому члену наблюдательного совета государственного унитарного предприятия и хозяйственного общества, в уставном капитале которого более 50% акций (долей) принадлежат государству, утвержденных постановлением Кабинета министров Украины от 10 марта 2017 года №142", — говорится в сообщении.

По мнению авторов ходатайства, указанные положения не соответствуют ряду статей Основного Закона Украины.

Ранее депутаты от "Слуги народа" и других фракций зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №3487, который может позволить уволить членов наблюдательного совета "Нафтогаза", если они не являются гражданами Украины. Более того, это предлагается сделать задним числом, что прямо запрещено Конституцией Украины.

Согласно проекту закона, членами наблюдательного совета государственной компании могут быть только граждане Украины, которые прожили в стране не менее 5 последних лет, достигшие 21-летнего возраста и свободно владеющие украинским языком.

Эти изменения должны действовать уже при назначении новых наблюдательных советов, но депутаты прописали, что в течение 2 месяцев с принятия законопроекта Кабмин должен пересмотреть нынешний ее состав. Как подчеркивают правозащитники, это нарушает нормы Конституции, которая запрещает обратное действие законов.

Источник: delo.ua

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