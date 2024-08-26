NASA вибрала SpaceX для повернення астронавтів на фоні проблем із Boeing

NASA вирішило повернути астронавтів Бутча Вілмора та Суні Вільямса на Землю на космічному кораблі Crew Dragon компанії SpaceX, а не на кораблі Starliner компанії Boeing. Це рішення було ухвалене у зв'язку з постійними проблемами з двигунами Starliner, п'ять із яких вийшли з ладу під час польоту на Міжнародну космічну станцію у червні.

Незважаючи на спроби діагностувати та усунути проблему, випробування NASA на Землі виявили несподівану проблему — набухання тефлону в проточних каналах рушіїв, що призвело до блокування окислювача. Виробник рушіїв, компанія Aerojet Rocketdyne, ніколи раніше не стикалася з цією проблемою, що змусило NASA змінити свої плани.

Корабель Crew Dragon, який успішно виконав багато місій, тепер доставить Уілмора та Вільямса додому в лютому 2024 року.

Джерело: internetua.com

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