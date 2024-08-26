Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:19
Просмотров: 108

NASA вибрала SpaceX для повернення астронавтів на фоні проблем із Boeing

NASA вибрала SpaceX для повернення астронавтів на фоні проблем із Boeing

NASA вирішило повернути астронавтів Бутча Вілмора та Суні Вільямса на Землю на космічному кораблі Crew Dragon компанії SpaceX, а не на кораблі Starliner компанії Boeing. Це рішення було ухвалене у зв'язку з постійними проблемами з двигунами Starliner, п'ять із яких вийшли з ладу під час польоту на Міжнародну космічну станцію у червні.

Незважаючи на спроби діагностувати та усунути проблему, випробування NASA на Землі виявили несподівану проблему — набухання тефлону в проточних каналах рушіїв, що призвело до блокування окислювача. Виробник рушіїв, компанія Aerojet Rocketdyne, ніколи раніше не стикалася з цією проблемою, що змусило NASA змінити свої плани.

Корабель Crew Dragon, який успішно виконав багато місій, тепер доставить Уілмора та Вільямса додому в лютому 2024 року.

Джерело: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: космос, США

Читайте ещё:

Фінський літак не зміг приземлитися в аеропорту поблизу кордону росії через GPS-перешкоди
Сегодня 09:43    110
Іранські хакери атакували Байдена і співробітників Трампа
Сегодня 06:44    92
«Этот человек от хорошей взятки никогда не откажется» - Камала Харрис ударила Трампа в его самое ядро: коррумпированность
25.08.2024 09:41    184
Новини з іншого світу
25.08.2024 08:42    155
Американці в новому опитуванні YouGov розділилися щодо того, хто переможе у війні: росія чи Україна — The Hill
24.08.2024 11:00    206
кремлівських пропагандистів Саймса і Ріттера запідозрили у порушенні санкцій проти рф
23.08.2024 10:15    175
Пропаганда не припиняє пишатися натуралізованими педофілами і збоченцями
23.08.2024 08:23    187
Новини з іншого світу
23.08.2024 07:54    186
Посольство США призвало своих граждан покинуть территорию Украины из-за готовящегося массового ракетного удара рф. Але...
23.08.2024 06:46    263
У Neuralink з’явилися три головні конкуренти: хто вже імплантує чіпи в мозок
22.08.2024 10:41    203
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 