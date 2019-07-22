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НАТО призывает Иран освободить британские корабли: опубликовано заявление

НАТО призывает Иран освободить британские корабли: опубликовано заявление

НАТО призвало Иран освободить британские корабли, захваченные в Ормузском проливе, и не ограничивать свободу судоходства.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря генсека НАТО Оаны Лунгеску.

«Мы осуждаем захват двух коммерческих судов в Ормузском проливе. Это является явным вызовом для международной свободе судоходства. Мы призываем Иран немедленно освободить корабли и их экипажи», — говорится в заявлении.

«Соединенное Королевство четко дало понять, что их приоритет состоит в решении ситуации путем диалога и дипломатии. НАТО поддерживает все дипломатические усилия для решения этой ситуации. Все союзники остаются обеспокоены дестабилизирующей деятельностью Ирана», — отметили в НАТО.

Напомним, как сообщала группа ИС, 20 июля Иран задержал в Ормузском проливе нефтяной танкер под британским флагом и доставил его в порт Бандар-Аббас.

Также Иран задержал другой британский танкер Mesdar, но судну разрешили продолжить курс после того, как на борт поднялся вооруженный персонал и предоставил предупреждения безопасности и экологических проблем.

Как известно, напряжение в Ормузском проливе возросло после того, как Гибралтар задержал иранский супертанкер на запрос Соединенных Штатов в Великобританию.

Президент Ирана Рухани после этого угрожал перекрыть Ормузский пролив, через который проходит около трети всей транспортируемой морем нефти.

Через Ормузский пролив проходят все корабли Персидского залива. Он является единственным путем к открытому морю для таких стран-нефтедобытчиков как Ирак, Кувейт, Бахрейн и Катар.

Источник: sprotyv.info

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Темы: иран, нато

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