"Не будь дурнем": ЗМІ опублікували лист Трампа до президента Туреччини

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін у своєму твіттері назвав стиль Трампа "стилем соціальних мереж, що підсилює емоції, а не сенс та зміст"

Американське видання The New York Times опублікувало лист очільника Білого дому Дональда Трампа до президента Туреччини Рджепа Таїпа Ердогана, в якому закликає зупинити вторгнення Туреччини до Сирії.

"Давайте розробимо гарну угоду! Ви не хочете нести відповідальність за вбивство тисяч людей, а я не хочу нести відповідальність за руйнування турецької економіки – а я зроблю це", – йдеться у тексті листа.

"Я наполегливо працював, щоб вирішити деякі з ваших проблем. Не підведіть світ. Ви можете укласти відмінну угоду. Генерал Мазлюм (командувач курдських Сил демократичної Сирії – УП) готовий вести з вами переговори і готовий піти на поступки, які вони ніколи б не зробили в минулому. Я конфіденційно додаю копію його листа, щойно отриманого ", – підкреслив Трамп.

"Історія буде прихильно ставитися до вас, якщо ви зробите правильно і гуманно. Він буде дивитися на тебе вічно, як на диявола, якщо хороші речі не відбудуться ", – додав він.

"Не будь крутим хлопцем. Не будь дурнем! Я подзвоню тобі пізніше ", – написав Трамп.

Слід зазначити, що колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін у своєму твіттері назвав стиль Трампа "стилем соціальних мереж, що підсилює емоції, а не сенс та зміст".

Як повідомляв 5.UA, 9 жовтня Туреччина почала в Сирії операцію "Джерело миру" проти сил сирійських курдів, які Анкара вважає союзником забороненої в Туреччині Курдської робочої партії (КРП). За два дні до цього США оголосили про виведення своїх військових із прикордонних районів Туреччини і Сирії, тим самим відкривши Анкарі шлях до наступу. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що наступ має на меті створити "безпечну зону", а його мета – "курдські бойовики" і члени угруповання "Ісламська держава" на півночі Сирії.

Источник: 5.ua

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