Не добіг 300 метрів до кордону: зловили прикарпатця
Під час моніторингу державного кордону прикордонники зафіксували рух трьох осіб у бік Румунії за допомогою безпілотного літального апарата. На перехоплення негайно вирушила група реагування.
Оператор дрона скорегував дії групи, а службовий собака допоміг вийти на слід порушників. Усвідомивши близькість до кордону, чоловіки намагалися втекти. Проте за 300 метрів від держрубежу прикордонники їх наздогнали й затримали.
З’ясувалося, що затримані — мешканці Полтавської, Тернопільської та Івано-Франківської областей віком від 22 до 28 років. Стосовно порушників складено протоколи за статтями 185-10 та 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Джерело: dpsu.gov.ua