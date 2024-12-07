Не добіг 300 метрів до кордону: зловили прикарпатця

Під час моніторингу державного кордону прикордонники зафіксували рух трьох осіб у бік Румунії за допомогою безпілотного літального апарата. На перехоплення негайно вирушила група реагування.

Оператор дрона скорегував дії групи, а службовий собака допоміг вийти на слід порушників. Усвідомивши близькість до кордону, чоловіки намагалися втекти. Проте за 300 метрів від держрубежу прикордонники їх наздогнали й затримали.

З’ясувалося, що затримані — мешканці Полтавської, Тернопільської та Івано-Франківської областей віком від 22 до 28 років. Стосовно порушників складено протоколи за статтями 185-10 та 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Джерело: dpsu.gov.ua

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