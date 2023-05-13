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Не лише Дерипаска і Фрідман — у Києві презентували реєстр росолігархів із бізнесом в Україні
У реєстрі зібрані відомості про 53 росіян зі списку Forbes 2021 року, які володіють 112 компаніями в Україні.
"У їхній власності є готелі, торговельні мережі, ТРЦ, надровидобувні компанії, які можуть впливати на політику цілих регіонів та окремих галузей енергетики.
Номінальна вартість корпоративних прав — 6 мільярдів гривень", — розповів голова StateWatch Гліб Канєвський.
Укладачі реєстру закликали першочергово стягувати ці активи в межах санкцій, адже це питання національної безпеки.
Джерело: https://t.me/znua_live/92486