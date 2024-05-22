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Новини однією строкою

Новини однією строкою

● Министр обороны Франции заказал 400 ЗУР Aster для вооруженных сил Франции и Украины стоимостью почти 2 миллиарда евро. Первая партия из 200 ракет, первоначально запланированная на конец 2025 года, будет поставлена в 2024 году.

● Politico: Білий дім планує виділяти Україні пакети військові допомоги кожні 2 тижні. Також, ймовірно, цього тижня США оголосять новий пакет військової допомоги.

● Минфин США продолжает изучать новые способы сокращения доходов россии, заявляет глава ведомства Джанет Йеллен.

● Грузинский фондовый рынок обвалился из-за угрозы санкций США и ЕС.

● Посол Израиля в ООН: Какой позор, что Совет Безопасности ООН почтил минутой молчания память массового убийцы - иранского президента Раиси! Что дальше, минута молчания в годовщину смерти Гитлера?

● ФРГ призвала не уравнивать Нетаньяху с лидерами ХАМАС.

Новини однією строкою

● США принципиально хотят выигрыша Украины в войне, - Госдеп.

● ФРГ готова поддержать план США по использованию доходов от замороженных активов рф для предоставления помощи Украине в размере $50 млрд — Bloomberg.

● Президент США Джо Байден заявил, что не считает действия израильской армии в секторе Газа геноцидом. Он добавил, что Вашингтон продолжить оказывать Иерусалиму поддержку в борьбе с палестинским движением «Хамас».

● Официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться 25 июня, узнало Politico. Киев и Брюссель пытаются убедить Венгрию дать свое согласие на старт этих переговоров. Помимо обсуждения членства Украины, в этот день ЕС также может начать переговоры о вступлении в союз Молдавии.

● Польские спецслужбы арестовали девять подозреваемых в диверсиях в пользу рф, - Туск.

● США предложат поддержку Грузии за отказ от закона об иноагентах, - Politico.

● Отток капитала из Китая в апреле достиг максимального уровня с 2016 года, пишет Bloomberg. Китайцам придётся и дальше продавать американские госбумаги.

● Деградирующее российское ТВ скрывает свое финансовое положение. ВГТРК так и не опубликовала финансовый отчет за 2023 год, а Первый канал, НТВ и каналы ГПМ перестали это делать еще в 2022-м. В последнем отчете ВГТРК в конце 2022 года показала убыток в 1,4 млрд руб, несмотря на дотации из бюджета.

● путин обязал россиян с гостайной за месяц сообщать ФСБ о выезде из страны.

● Лишенным гражданства россии дадут 90 дней на выезд из страны.

● Міноборони Іспанії: Іспанія відправляє Україні другу партію танків «Leopard», ракети до ЗРК «Patriot» та 155-мм боєприпаси.

● Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Бельгия и Литва будут поставлять Киеву военную технику и зенитные ракеты в рамках немецкой инициативы по противовоздушной обороне.

● США будут поставлять Украине оружие, пока рф не выведет войска, — представитель США в ООН.

Новини однією строкою

● рф глушит системы GPS в Румынии, и в регионах, прилегающих к Черному морю, прямо у баз НАТО.

● ЕЦБ потребовал от европейских банков как можно скорее уйти из россии.

● «Попахивает россией». Европа подозревает москву в диверсиях на подводной инфраструктуре.

● Канада оголосила санкції проти причетних до торгівлі зброєю між росією та КНДР

● Четыре российских региона столкнулись с обвальным падением доходов бюджета.

● Правительство рф констатировало срыв сроков строительства самого мощного ледокола в мире.

● В Госдуме предложили приравнять диаспоры к «иноагентам».

● россия начала вербовать на войну этнических немцев.

● Правительство рф выпустило директиву не выплачивать дивиденды Газпрома за 2023 год. Акции Газпрома рухнули до уровня октября 2022 года.

● По данным министерства сельского хозяйства россии, основные регионы-производители потеряли около 900 000 гектаров урожая после того, как в последние недели они пострадали от заморозков и засухи.

● Арестован бывший командующий 58-й армией Попов, которого сняли с командования армией летом 2023 года, сообщают правоохранительные органы. Генерал обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере на сумму свыше 100 млн. рублей и продаже налево металлоконструкций, которые должны были пойти на строительство линии обороны

● «Мы заканчиваемся, и заменить нас некому»: представитель новой элиты пришел к детям в школу и рассказал, что им лучше всего забыть об образовании, а сразу идти на фронт. Где эта страна свернула не туда, что работать мозгами не настолько выгодно, как быть кровавым убийцей?

Новини однією строкою

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

Картинки про роиссю от Александра Осташко

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

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Новини однією строкою

Новости портала «Весь Харьков»

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