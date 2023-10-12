Не варто завчасно виносити вердикт про щонайменше 100 років на розмінування України, — заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий у статті для ZN.UA.

Третина української території забруднена вибухонебезпечними предметами внаслідок агресії з боку рф. У світі існує класична формула: рік війни — 10 років розмінувань. Оскільки військові дії в Україні почалися не 24 лютого 2022 року, а ще 2014-го, то терміни розмінування територій є глобальною світовою проблемою, пише автор.

"Втім, не варто завчасно виносити вердикт про щонайменше 100 років, необхідних для повного розмінування. Чітке планування й часові перспективи стануть відомі після повної деокупації всіх територій суверенної України у кордонах 1991 року", — зазначив Драп’ятий.

Він додав, що іншим важливим чинником є питання технічного забезпечення. Зокрема, сучасні технології дають можливість очищати території якісніше, швидше і безпечніше. З урахуванням динамічного науково-технічного прогресу цей напрям буде вдосконалюватися, а відповідно, як зазначив автор, формула один рік війни = 10 років розмінування також зазнаватиме корегування. Тому часові рамки наразі тільки орієнтовні.

"До чинників, які впливають на динаміку проведення розмінування, належить і рельєф місцевості. До прикладу, машину механізованого розмінування не можна використовувати в лісовій, скелястій або болотистій місцевості.

Погодні умови також впливають на динаміку розмінування. Розмінування неможливо проводити при низькій температурі (нижче +3–5°). Фактично в період з пізньої осені до середини весни розмінування не проводиться. Навіть у літній період тривала дощова погода несприятлива для очищення територій від вибухонебезпечних предметів", — додав Драп’ятий.

Джерело: https://t.me/znua_live/116495

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