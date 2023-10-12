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Не варто завчасно виносити вердикт про щонайменше 100 років на розмінування України

Не варто завчасно виносити вердикт про щонайменше 100 років на розмінування України

Не варто завчасно виносити вердикт про щонайменше 100 років на розмінування України, — заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий у статті для ZN.UA.

Третина української території забруднена вибухонебезпечними предметами внаслідок агресії з боку рф. У світі існує класична формула: рік війни — 10 років розмінувань. Оскільки військові дії в Україні почалися не 24 лютого 2022 року, а ще 2014-го, то терміни розмінування територій є глобальною світовою проблемою, пише автор.

"Втім, не варто завчасно виносити вердикт про щонайменше 100 років, необхідних для повного розмінування. Чітке планування й часові перспективи стануть відомі після повної деокупації всіх територій суверенної України у кордонах 1991 року", — зазначив Драп’ятий.

Він додав, що іншим важливим чинником є питання технічного забезпечення. Зокрема, сучасні технології дають можливість очищати території якісніше, швидше і безпечніше. З урахуванням динамічного науково-технічного прогресу цей напрям буде вдосконалюватися, а відповідно, як зазначив автор, формула один рік війни = 10 років розмінування також зазнаватиме корегування. Тому часові рамки наразі тільки орієнтовні.

"До чинників, які впливають на динаміку проведення розмінування, належить і рельєф місцевості. До прикладу, машину механізованого розмінування не можна використовувати в лісовій, скелястій або болотистій місцевості.

Погодні умови також впливають на динаміку розмінування. Розмінування неможливо проводити при низькій температурі (нижче +3–5°). Фактично в період з пізньої осені до середини весни розмінування не проводиться. Навіть у літній період тривала дощова погода несприятлива для очищення територій від вибухонебезпечних предметів", — додав Драп’ятий.

Джерело: https://t.me/znua_live/116495

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