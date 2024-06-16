Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:53
Просмотров: 117

«Не знает, о чем говорит, не может придерживаться прямой мысли, все мысли вразброс» - СЕО в ужасе покинули круглый стол с Трампом в четверг

«Не знает, о чем говорит, не может придерживаться прямой мысли, все мысли вразброс» - СЕО в ужасе покинули круглый стол с Трампом в четверг

Бывший президент Дональд Трамп не смог произвести впечатление на всех в комнате, полной лучших СЕО страны, в четверг на ежеквартальном заседании Бизнес-круглого стола, сообщили CNBC несколько участников встречи.

«Трамп не знает, о чем говорит», сказал один СЕО, который был на встрече, пишет CNBC. Трамп не объяснил, как он планирует выполнить какое-либо из своих политических предложений.

Среди тем, по которым Трамп предложил скудные подробности, был вопрос о том, как он снизит налоги и сократит бизнес-регулирование.

Те же СЕО которые были поражены отсутствием внимания Трампа и способности сфокусироваться, пришли на встречу, будучи как бы сторонниками Трампа или думая, что они, возможно, склоняются в этом направлении. Но вышли из комнаты менее предрасположенными, сообщает репортер Росс Соркин.

—-

Наконец-то, тема деменции Трампа вышла в мейнстрим.

Кульминация будет 27 июня на дебатах.

Кстати, ходят слухи, что Трамп с дебатов собирается слиться - потому что знает, что проиграет, но получится, что проиграет не просто Спящему Джо, но Джо, который, если почитать опровергнутый как фейк репортаж WSJ, то ли жив, то ли мертв вообще.

Как-то ведь нехорошо получится.

Джерело: https://t.me/weshallovercomb/5174

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Правительства США, Канады и Великобритании выступили с официальным предупреждением об угрозе подрывных российских действий в Молдове
Сегодня 08:30    104
ВМС США знищили морські дрони хуситів
Сегодня 08:08    106
Ілон Маск замінює людей роботами
Сегодня 07:15    114
США виділять $1,5 млрд на допомогу Україні: більшу частину суми витратять на відновлення енергетики
Сегодня 06:22    128
Microsoft відклала запуск спірної функції для Windows, яка слідкує за користувачем
15.06.2024 11:06    200
Давайте поговорим о тарабарщине Трампа
15.06.2024 08:52    201
Головні тези з безпекової угоди між США та Україною
15.06.2024 06:30    183
«Вытаскивай гильотину!» - обратился Трамп к своим сторонникам на сборе пожертвований
14.06.2024 10:08    225
кремль та його союзники мають намір втрутитися у цьогорічну виборчу кампанію США – розвідка
14.06.2024 07:02    165
Хантер Байден признан виновным по всем трем пунктам федеральных уголовных обвинений за незаконную покупку и хранение огнестрельного оружия
13.06.2024 08:41    202
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 