«Не знает, о чем говорит, не может придерживаться прямой мысли, все мысли вразброс» - СЕО в ужасе покинули круглый стол с Трампом в четверг

Бывший президент Дональд Трамп не смог произвести впечатление на всех в комнате, полной лучших СЕО страны, в четверг на ежеквартальном заседании Бизнес-круглого стола, сообщили CNBC несколько участников встречи.

«Трамп не знает, о чем говорит», сказал один СЕО, который был на встрече, пишет CNBC. Трамп не объяснил, как он планирует выполнить какое-либо из своих политических предложений.

Среди тем, по которым Трамп предложил скудные подробности, был вопрос о том, как он снизит налоги и сократит бизнес-регулирование.

Те же СЕО которые были поражены отсутствием внимания Трампа и способности сфокусироваться, пришли на встречу, будучи как бы сторонниками Трампа или думая, что они, возможно, склоняются в этом направлении. Но вышли из комнаты менее предрасположенными, сообщает репортер Росс Соркин.

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Наконец-то, тема деменции Трампа вышла в мейнстрим.

Кульминация будет 27 июня на дебатах.

Кстати, ходят слухи, что Трамп с дебатов собирается слиться - потому что знает, что проиграет, но получится, что проиграет не просто Спящему Джо, но Джо, который, если почитать опровергнутый как фейк репортаж WSJ, то ли жив, то ли мертв вообще.

Как-то ведь нехорошо получится.

Джерело: https://t.me/weshallovercomb/5174

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