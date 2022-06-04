Неплатоспроможний Мегабанк, технокриза в РФ: підсумки дня

Про банки. Національний банк відніс Мегабанк до категорії неплатоспроможних через суттєві порушення в частині оцінки кредитного ризику, інсайдерське кредитування та невиконання плану докапіталізації.

Про технології. Російські компанії зіткнулись з технологічною кризою через санкції Заходу - через них виникла серйозна нестача напівпровідникових схем, електричного та компʼютерного обладнання, які потрібні для дата-центрів у країні.

Про експорт. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив генеральному секретарю ООН Антоніу Ґуттерешу, що в обмін на транзит українського зерна через Білорусь хоче відкриття морських портів в країнах Балтії для білоруської продукції.

Про РФ. Зерно, яке російські окупанти крадуть в українських фермерів на тимчасово окупованих територіях, серед іншого вивозиться в Сирію, куди агресор відправив вже 100 тисяч тонн пшениці.

Про санкції. Рада ЄС затвердила санкції щодо ще 65 осіб та 18 компаній у рамках розширення санкцій проти Росії за розв’язану війну.

Источник: epravda.com.ua

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