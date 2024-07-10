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Нещодавні супутникові знімки демонструють значне розширення двох ключових іранських об'єктів з виробництва балістичних ракет

Нещодавні супутникові знімки демонструють значне розширення двох ключових іранських обєктів з виробництва балістичних ракет

На знімках, зроблених комерційною супутниковою компанією Planet Labs з військової бази Модаррес у березні і комплексу з виробництва ракет Ходжир у квітні, видно понад 30 нових будівель на обох об'єктах, які розташовані поблизу Тегерана. Висновок американських дослідників, що Іран нарощує обсяги виготовлення бойових ракет підтвердили три високопоставлені іранські посадовці — Reuters.

Розширення об'єктів відбувається після укладення в жовтні 2022 року угоди, в якій Іран погодився надати ракети росії, яка шукає їх для війни проти України. Тегеран також постачає ракети єменським повстанцям-хуситам і ліванському ополченню "Хезболла", які, за словами американських чиновників, входять до підтримуваної Іраном "Вісі опору" проти Ізраїлю.

На знімках, розглянутих агентством Reuters, видно, що багато споруд оточені великими земляними валами. За словами Джеффрі Льюїса з Інституту міжнародних досліджень Міддлбері в Монтереї, такі земляні роботи пов'язані з виробництвом ракет і призначені для того, щоб вибух в одній будівлі не призвів до детонації легкозаймистих матеріалів у сусідніх спорудах.

За словами експертів, іранський арсенал вже є найбільшим на Близькому Сході і налічує понад три тисячі ракет, в тому числі моделей, призначених для несення звичайних і ядерних боєголовок.

Один іранський чиновник заявив, що деякі з нових будівель також дозволять подвоїти виробництво безпілотників. Безпілотники і ракетні компоненти будуть продаватися росії, безпілотники будуть надаватися хуситам, а ракети — "Хезболлі", додало джерело.

"Ми знаємо, що росія полює за дешевими ракетними можливостями, і вона звернулася до Ірану і Північної Кореї", — заявив Льюїс.

https://t.me/znua_live/156767

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: іран, впк

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