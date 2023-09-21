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Невідомі диверсанти підірвали два літаки та гелікоптер у підмосковʼї

Невідомі диверсанти підірвали два літаки та гелікоптер у підмосковʼї

На аеродромі чкаловський група слідчого комітету рф розслідує диверсію, внаслідок якої 18 вересня 2023 року було суттєво пошкоджено два літаки та один гелікоптер. Подія викликала неабияку істерику у вищих військових коридорах — на аеродромі базуються урядові літаки, так звані «літаки судного дня» та спеціальні літаки (літаки-розвідники).

Невідомими особами на аеродромі, який ретельно охороняється, було закладено вибухівку та підірвано літаки АН-148 та ІЛ-20 (обидва відносяться до 354 авіаполку спеціального призначення), а також вертоліт МІ-28Н, який до цього активно залучався до збиття ударних дронів над Московською областю.

Пошкодження літаків не дозволять розраховувати на їх швидке відновлення. У гелікоптера вибухом пошкоджено хвостову частину. Ще один АН-148, який перебував поруч з іншими на стоянці, отримав незначні ушкодження.

Каральними органами рф проводяться заходи з пошуку диверсантів

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/39604

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Темы: війна, росія

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