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Невідома особа створила діпфейк Дмитра Кулеби, щоб поспілкуватися з американським сенатором

Невідома особа створила діпфейк Дмитра Кулеби, щоб поспілкуватися з американським сенатором

Людина видала себе за ексміністра закордонних справ України Дмитра Кулебу, через Zoom поговорила з головою Комітету із закордонних справ США Бенджаміном Кардіном.

За даними видання The New York Times, яке посилається (https://www.nytimes.com/2024/09/26/us/senator-cardin-deepfake.html) на лист від служби безпеки Сенату, «Кулеба» ставив «політично забарвлені запитання щодо майбутніх виборів» і вимагав висловитися щодо чутливих зовнішньополітичних питань – наприклад, чи підтримує сенатор запуск ракет дальнього радіусу дії по рф.

Нетипова поведінка і запитання «Кулеби» викликали у сенатора підозри і він припинив розмову. Керівництво Держдепартаменту США підтвердило, що сенатор говорив з шахраєм, який використав технологію діпфейк.

Наразі невідомо, чи стоїть кремль за діпфейком Кулеби, проте запитання, поставлені Кардіну, були б особливо цікаві для росії.

Нагадаємо, 17 вересня пропагандисти запустили діпфейк із ексзаступником керівника Офісу президента Ростиславом Шурмою, де він нібито закликав закінчити війну на умовах рф і припинити «тупо знищувати солдатів». Також перед стартом Олімпійських Ігор у Парижі, російські хакери поширювали діпфейки і дезінформацію про ці міжнародні змагання.

Джерело: https://t.me/spravdi/41779

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Темы: США

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