Незаконный призыв в Крыму: оккупанты усилили «охоту» за уклонистами

Российские оккупанты, в нарушение международного законодательства, продолжают преследование граждан Крыма, которые не желают служить в российской армии.

Об этом говорится в отчете Международной правозащитной организации Human Rights Watch, пишет «Крымская правозащитная группа».

В отчете собраны факты преследования крымчан за отказ от службы в российской армии, а также о количестве призывников с начала оккупации полуострова.

«В соответствии с IV Женевской конвенцией государство-оккупант не может принуждать жителей оккупированной территории служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Она также прямо запрещает любое «давление или пропаганду, направленную на обеспечение добровольного призыва». Эти запреты являются абсолютными, и их нарушение является серьезным нарушением конвенций», – говорится в отчете организации.

Международная правозащитная организация в своем докладе использовала также факты, собранные КПГ.

«Крымская правозащитная группа сообщила Human Rights Watch, что по состоянию на 8 октября 2019 начиная с 2015 года задокументированы 76 обвинительных приговоров, а также известно еще в двух случаях, которые находятся на рассмотрении крымских “судов” и в одном случае идет следствие. Эксперт КПГ Александр Седов подтвердил, что реальное количество дел и обвинительных приговоров, вероятно, больше, поскольку многие приговоры не публикуются. Седов также сказал, что с 2015 года число уголовных приговоров за уклонение от призыва в Крыму неуклонно растет, причем от 20 до 30 приговоров выносится в результате каждой призывной кампании», — сообщает Human Rights Watch.

По информации международной организации, с 2016 года российские власти отправляют призывников из Крыма служить на военные базы, расположенные в Российской Федерации. Например, около 85 процентов мужчин, призванных на военную службу весной 2019 года, были отправлены на базы РФ.

Источник: sprotyv.info

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