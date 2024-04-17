В Джанкое в Крыму после серии взрывов возник пожар на военном аэродроме, сообщает ряд телеграм-каналов со ссылкой на местных жителей

Официальной информации о происшествии нет.

Одновременно стало известно, что автомобильное движение по Керченскому мосту было остановлено, причина неизвестна. Спустя примерно час движение возобновили.

▶ ️Авиабаза «Джанкой» эксплуатируется ВМФ России в составе Черноморского флота. Здесь базируются 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа, три авиационных эскадрильи на Ми-8, Ми-35М, Ми-28, Ка-52. Также дислоцируются вертолеты пограничной службы ФСБ РФ.

После сообщений о взрывах министр транспорта российского правительства Крыма Николай Лукашенко сообщил закрытии автомобильной дороги от Джанкоя до села Победное.

Джерело: https://t.me/krymrealii/28832

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