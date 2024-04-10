Мінцифри просить українців у Криму знайти ракетний комплекс "Бастіон", який пускає "Циркони"

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до українців у тимчасово окупованому Криму з проханням допомогти зібрати інформацію про російський ракетний комплекс "Бастіон", який запускає ракети "Циркон".

"Шукаємо в Криму ракетний комплекс "Бастіон" <...> За даними української розвідки, "Цирконами" росіяни намагаються пробити ППО. "Бастіони" запускають їх з різних районів Криму", – написав Федоров.

У зв'язку з цим глава Мінцифри звернувся до українців у Криму з проханням надати таку інформацію:

● місця запусків ракет;

● локації зберігання комплексів;

● місця зберігання ракет;

● заправки.

Потрібна також інформація про російських військових, які обслуговують "Бастіон": імена, посади, місця служби та проживання.

Надіслати відповідну інформацію можна у чатбот єВорог. https://t.me/evorog_bot

Федоров наголошує на важливості видалення листування з ботом після надання даних про "Бастіон" та "Циркони". Це, за його словами, потрібно для безпеки інформатора.

"Дані про "Бастіон" дуже потрібні. Якщо їх знищити, то це мінус можливість для росіян обстрілювати українські міста", – резюмував міністр.

Джерело: news.liga.net

Новости портала «Весь Харьков»