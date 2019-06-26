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НГУ проведет расследование из-за песни Газманова на выпускном гвардейцев в Харькове. ВИДЕО

НГУ проведет расследование из-за песни Газманова на выпускном гвардейцев в Харькове. ВИДЕО

Национальная гвардия Украины проведет служебное расследование по факту празднования выпускного нацгвардейцев в Харькове под песню российского певца Олега Газманова «Офицеры».

Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

Служебное расследование инициировал командующий Нацгвардии Николай Балан. «В средствах массовой информации в течение выходных в сети были публикации об использовании русской песни, популяризирующей российских военных, во время празднования выпуска одной из групп выпускников Национальной академии Национальной гвардии Украины. По данному факту командующий Национальной гвардии Украины генерал-лейтенант Николай Балан инициировал проведение служебного расследования руководством Национальной академии НГУ», — сообщили Нацгвардии.

По информации блогера Сергея Стерненко, видео с вечеринки в Instagram выложила жена одного из выпускников. В песне есть слова «За Россию и свободу до конца».

Источник: sprotyv.info

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