Ночью Москву атаковали беспилотники

Взрыв произошел на уровне 5-6 этажа в 50-этажном здании «IQ-квартала», расположенного в «Москва-сити». Беспилотник прилетел в один из офисов. Также повреждения есть на первых этажах.

Всех жителей башни эвакуировали. По данным россми, в этом же здании размещены сразу 3 российских министерства: Минэкономразвития, Минпромторг, Минкомсвязи.

На видео от очевидцев - документация Минкомсвязи РФ, которую вынесло из офиса взрывной волной.

В то же время сообщается о работе ПВО на западе Подмосковья. Там якобы сбили два беспилотника.

Джерело: https://t.me/u_now/106897

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