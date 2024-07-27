Харківщина, 27 липня

За добу по території Харківщини випущено 24 ворожі КАБи, 4 БПЛА, 1 ракету Х-38.

▪️ 27 липня 6:20 окупанти трьома FPV-дронами вдарили по селу Івашки. Пошкоджено два приватних будинки, автомобіль та господарчі споруди.

▪️ 19:40 Куп'янський р-н, м. Куп'янськ. Внаслідок влучання FPV-дрону між двома АЗС горіла трава на площі 15м.кв.

▪️ 17.56 Куп'янський р-н, Куп'янська ТГ, с. Глушківка. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 2,5 Га.

▪️ 17:46 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Козача Лопань. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 700м.кв.

▪️ 15:36 Куп'янський р-н, Куп'янська ТГ, с. Куп'янськ-Вузловий, за межами. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 400м.кв.

▪️ 14:21 Ізюмський район, Борівська громада, с. Богуславка за межами. Внаслідок обстрілу ударним БПЛА "Ланцет" пошкоджено навантажувач "JCB".

На Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Слобожанське та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість ворожих атак за добу склала сім. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Табаївки, Піщаного та Стельмахівки.

Джерело: https://t.me/synegubov/10548

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