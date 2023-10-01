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Ночью рф массово атаковала Черкасскую область дронами: подробности

Ночью рф массово атаковала Черкасскую область дронами: подробности

российская оккупационная армия сегодня ночью, 1 октября, массированно атаковала Черкасскую область дронами.

Об этом сообщает начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

российские войска нанесли массированный удар ударными беспилотниками по Черкасской области. Есть попадания по промышленной инфраструктуре в Умани. В результате атаки возникли пожары на складских помещениях. В частности, где хранилось зерно.

"Предварительно пострадал один человек. Он доставлен в больницу. В настоящее время продолжается ликвидация последствий. На месте работают все профильные службы", - заявил Табурец.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/24455

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