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Новина про те, що море прибило до берега Батумі тіло загиблого військовослужбовця ЗСУ – фейк

Новина про те, що море прибило до берега Батумі тіло загиблого військовослужбовця ЗСУ – фейк

Брехня: 13 вересня до берега грузинського міста Батумі море принесло тіло військового Сил оборони України. Відеодоказ розмістили у Facebook.

Правда: скриншот цього ж відео поширювався у грузинських і російських Facebook-групах та інших соцмережах ще у липні 2023 року, встановили журналісти грузинського проєкту «Детектор міфів».

В Службі управління надзвичайними ситуаціями розслідувачам повідомили, що 13 вересня звернень щодо виявлення на берегу Батумі тіла солдата, який воював в Україні, не надходило.

Насправді, поширене відео зроблене не в Батумі, а в Сухумі 1 липня 2023 року. Йдеться про Арама Даваджяна – 1946 року народження, який зник 27 листопада 2022 року в Ешері. Його тіло 6 липня впізнали сусіди.

Джерело: https://t.me/spravdi/33427

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